F2 / F3: Novos calendários anunciados | AutoSport

Já são conhecidos os novos calendários de F2 e F3 para a época 2023. Serão 14 jornadas para a F2 e 10 jornadas para a F3, nos campeonatos de iniciação, onde os jovens pilotos tentarão mostrar que têm capacidade para chegar à F1.

Na F2, as equipas e os pilotos irão disputar um total de 28 corridas em 13 países em 2023. A Fórmula 2 irá visitar também um novo continente pela primeira vez na sua história, com a adição do icónico Circuito Albert Park em Melbourne, Austrália.

No caso da F3, teremos dez jornadas. Equipas e pilotos irão competir um total de 20 corridas ao longo dos 10 jornadas, em três continentes. Duas novas pistas de prestígio foram acrescentadas à lista, com Melbourne na Austrália e Monte Carlo no Mónaco.