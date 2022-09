F1: Toto Wolff quer posição firme da FIA para as equipas que ultrapassem limite orçamental | AutoSport

O Grande Prémio de Singapura começou com uma notícia que nada tem a ver com o que se passa dentro de pista, mas sim fora dela. Duas equipas deverão ter ultrapassado o limite orçamental definido no regulamento financeiro da FIA para a Fórmula 1 em 2021. Aponta-se que sejam a Red Bull e Aston Martin, sem se saber muito bem qual o valor em que cada uma delas deverá ter ultrapassado o estabelecido pelas regras. Apesar disso, Christian Horner já veio afirmar que “a forma como as regras são interpretadas e aplicadas será inevitavelmente subjetiva entre as equipas e tenho a certeza de que, com o passar dos anos, as coisas ficarão mais claras”.

O regulamento financeiro além de ser complexo, como o desportivo e o técnico por exemplo, mas é também muito recente e tem vindo a levantar muitas dúvidas. Algumas estruturas têm divisões que não pertencem ao departamento de F1, mas que podem testar e utilizar tecnologia e componentes que podem ser usados pela equipa nesta competição. Não é simples apurar todas estas contas, principalmente quando, como acontece com a parte técnica, a FIA tem menos elementos para detetar qualquer incumprimento do que as equipas são capazes de ter funcionários, pelo menos as maiores, para encontrar lacunas nas regras.

Sendo um processo que se iniciou em março, com a submissão dos relatórios de contas de todas as equipas, a FIA está prestes a apresentar publicamente os resultados e se se comprovar que houve alguma infração ao regulamento financeiro, o responsável da Mercedes, Toto Wolff, apelou ao presidente da FIA para tomar uma posição firme.

“O limite de custos é provavelmente a evolução mais importante dos regulamentos para manter o pelotão nivelado para permitir que as equipas que não têm um orçamento completo recuperem e para colocar um limite máximo nos gastos das equipas de topo”, disse Wolff à BBC Sport. “É de enorme importância uma demonstração de que estes regulamentos são vigiados e não tenho razões para crer o contrário. A FIA, particularmente Mohammed [ben Sulayem, Presidente da FIA], demonstrou uma posição bastante robusta na aplicação de todo o tipo de regulamentos. Portanto, se estamos agora a falar de algo grande, mostrará a mesma integridade e liderança que já demonstrou antes”, concluiu.