F1,Sondagem da semana: Quem deveria ser o segundo piloto da Red Bull? – Resultados

A Sondagem desta semana tinha como objetivo conhecer a opinião dos leitores do AutoSport sobre um dos temas do mercado que falta resolver… quem deve ser o segundo piloto da Red Bull.

A Red Bull continua a adiar a decisão quanto ao segundo piloto. Max Verstappen está garantido, mas falta conhecer quem será o seu colega de equipa. Alex Albon é o detentor da vaga, mas as prestações deste ano deixam mais dúvidas que certezas. Nico Hulkenberg apenas fez duas corridas este ano mas mostrou que tem o que é preciso para ser bem sucedido na Red Bull e o próprio Verstappen terá dado luz verde à entrada do alemão. Sérgio Pérez parece ser o candidato mais forte, excluindo Albon, mas os responsáveis da equipa parecem inclinados a manter o tailandês e o mexicano espera assim pela decisão.

O desafio foi lançado e os leitores expressaram-se de forma clara:

Sérgio Pérez foi o piloto mais votado nesta sondagem arrecadando 60,8% dos votos, contra 25,5% de Nico Hulkenberg e 9,2% de Alex Albon. Fica claro que o mexicano é o piloto preferido pelos leitores e há boas razões para isso.

Pérez tem sido dos pilotos mais regulares do ano e apenas por uma vez não pontuou (excluindo as corridas em que não participou por ter estado infetado com Covid-19) e a única vez que não pontuou foi no fim de semana passado, devido a uma falha do motor, quando estava com o pódio praticamente garantido. Pérez tem 100 pontos, ocupa o quinto lugar da classificação geral. É claramente um dos melhor pilotos do segundo pelotão, dos mais experientes e a sua ida para a Red Bull garantiria pontos de forma consistente, ajudaria no desenvolvimento do carro e poderia colocar um desafio mais interessante a Verstappen, não em qualificação, onde o mexicano não é tão forte, mas sim em corrida.

Nico Hulkenberg é também um dos pilotos preferidos dos leitores, e um dos mais respeitados da F1. Apesar dos 179 GP sem qualquer pódio, Hulk é reconhecidamente um bom piloto, e o trabalho que fez na Renault é prova disso. Viria de um ano de “semi” paragem, pois correu três vezes este ano, mas seria uma hipótese interessante a nível desportivo, menos a nível financeiro, pois Pérez tem “bolsos mais fundos”.

Alex Albon o atual dono do lugar convenceu menos de 10%. Isso deve-se à fraca época que tem feito. Apesar de dois pódios, Albon nunca se apresentou como verdadeira ameaça a Verstappen e pior que isso, nunca chegou a igualar o andamento do holandês que tem dominado em toda a linha. Há talento e potencial no tailandês, mas tem feito pouco para calar as críticas.

Vox Pop:

831ABO

Aposto que vai ser o Hulkenberg a ganhar a sondagem, o que significa que as maiorias nem sempre têm razão. Ou discernimento.

St. Nicolas auf Emmerich é o novo milagreiro: se tivesse ido para a Ferrari em 2015 teria três ou quatro títulos, se for para a Red Bull vai ser campeão, se substituir o Hamilton vai ganhar o GP de Sakhir…

Só é pena que as pessoas, na sua devoção, se esqueçam que este piloto nunca chegou ao pódio, apesar de ter tido condições para o fazer – como o Checo demonstrou.



jem

Tal como na Mercedes, vai ser quem o 1º piloto decidir.

SCB

Gostaria de ver Sérgio Pérez: Albon não aparenta poder dar mais, Hulkenberg teve já o seu tempo e oportunidades, enquanto Pérez tem conseguido pódios com carro inferior ao Red Bull. Poderia sem dúvida dar luta a Max e com duas pontas de lança, a Red Bull poderia incomodar mais a Mercedes, principalmente Bottas. No entanto a grande arma da RB é Max e terão de fazer tudo para o manter contente apesar do motor Honda, por isso o simpático Anglo-Tailandês irá manter-se.

Cágado1

Não tenho dúvidas que a melhor escolha em termos de capacidade de obter resultados seria o Pérez. A única maneira de isso acontecer é obviamente a saída do Albon, que me parece um pouco precipitada. Como por outro lado acho que o Tsunoda ainda não está preparado para a F1, a melhor solução para mim era o regresso do Albon à Alpha Tauri e um contrato só de 1 ano com Pérez na RB. Se ele demonstrasse os resultados que acho que estão ao seu alcance, assim ficava, senão logo se voltava a decidir entre Gasly e Albon para 2022.

Frenando_Afondo™

Pérez. Experiência, consistência e já demonstrou conseguir extrair mais do monolugar que muitos outros. Isso só ajudaria a RB a evoluir o monolugar mais depressa.

jo22101626

A resposta é simples: Perez. Se o Verstappen quer um companheiro melhor para subir de nível, dos disponíveis o mais competitivo é sem dúvida Perez. Mas Verstappen muito certamente não se quer chatear muito por isso irá ser Hulkenberg, que é consistente, mas é como Bottas, não aquece nem arrefece