F1:Será que a Haas consegue ‘chegar-se’ à Williams e Alfa Romeo? | AutoSport

Foi hoje conhecido o primeiro monolugar de F1 de 2022, e o dono da equipa já disse que quer o regresso da equipa aos pontos, algo que já não consegue desde que Romain Grosjean foi oitavo classificado com o seu Haas/Ferrari no Grande Prémio do Eifel de 2020. Contudo, tendo em conta o que vimos o ano passado, não vai ser fácil.

Entre as equipas da cauda do pelotão, a Williams Mercedes, que foi oitava com 23 pontos e a Alfa Romeo Ferrari, nona com 13 não se espera que fiquem mais fracas pelo que o trabalho dos homens da Haas não será fácil.

Deixam de ter dois rookies, Nikita Mazepin e Mick Schumacher podem e devem fazer bem melhor, mas o quê, logo se vê…

Este ano há um rookie na grelha esta época: Zhou Guanyu, piloto da Alfa Romeo, que fará história como o primeiro chinês como piloto de F1 a tempo inteiro.

Será interessante acompanhar o seu progresso pois tem uma forte referência do outro lado das boxes: Valtteri Bottas.

Guanyu faz história em 2022 mas será que consegue deixar a sua marca ao lado de Bottas, na Alfa Romeo?

A equipa espera sair-se melhor do que na época passada, pois foram batidos pela Williams, que terminou no oitavo lugar.

Salvo alguma grande surpresa, acredita-se que este trio se manterá nos três últimos lugares. Em que posições, logo se vê. Não há ano pior para previsões do que este…

A Williams recupera este ao Alex Albon para o lado de Nicholas Latifi, a Alfa Romeo junta muita experiência à irreverência de um jovem com tudo a provar, e na Haas, dois pilotos que se querem afirmar muito mais do que em 2021.

O curioso é que, para onde quer que olhe na grelha, há potencial para boas lutas.

E com a nova era dos monolugares de F1, a ação em pista poderá ser ainda mais excitante este ano.

Tudo começou hoje com o primeiro lançamento, depois os testes de Barcelona e Bahrein, antes da abertura da temporada do Grande Prémio do Bahrein, a 20 de Março.