F1:Red Bull precisa de Perez para lutar pelos títulos | AutoSport

Sérgio Perez impos a si próprio um lote de cinco corridas para se adaptar ao novo carro e nova equipa, a Red Bull, e se as coisas têm vindo a correr nem em corrida, já no que às qualificações diz respeito, o mexicano tem ainda caminho a trilhar e isso, como se calcula, tem condicionado os resultados das corridas. As duas últimas em Espanha e no Mónaco são exemplos perfeitos.

Como sempre, Max Verstappen é a bitola para os seus colegas de equipa, e com o holandês a lidera o campeonato, Pérez sente a pressão, mas pelos vistos sabe onde está o problema. O mexicano soma 44 pontos, curiosamente menos quatro do que Alex Albon conseguiu nas suas cinco primeiras corridas com a Red Bull em 2019. Mas ainda assim, melhor do que os 21 de Pierre Gasly nesse ano. Claro que esta é uma comparação feita em circuitos diferentes e em contextos também diferente, mas mostra que Sergio Pérez não está onde a Red Bull quer.

“o ritmo de corrida está lá, só tenho de resolver o meu sábado”. Imola foi exceção, pois conseguiu aí uma primeira fila, na frente de Verstappen. Foi quarto na grelha em Portugal, mas apenas oitavo em Espanha, nono no Mónaco e 11º depois de uma eliminação na Q2, no Bahrein.

Com isto a Red Bull ainda não conseguiu de forma consistente que Perez esteja nos quatro da frente, no início das corridas, de modo a poder baralhar a Mercedes quanto às estratégias. Veja-se Espanha, onde Lewis Hamilton pode ir às boxes sem ter o mexicano na sua ‘janela’. Sem a má qualificação de Pérez em Barcelona, a Mercedes não teria conseguido a mesma estratégia, pois Pérez poderia ter feito Hamilton perder tempo a passá-lo e isso chegar para Verstappen vencer. E estes exemplos podem fazer imensa diferença na luta pelo campeonato.

De resto, basta olhar para o que estão a fazer vários pilotos de topo que mudaram de equipa. A Red Bull precisa de Perez para lutar pelos títulos.