F1:Paddy Lowe diz que em 2014 a Mercedes podia “definir a vantagem” que precisava | AutoSport

A Red Bull foi a equipa mais forte durante a temporada passada e entrou na atual com uma vantagem enorme para as restantes equipas. Esta diferença para as nove equipas do pelotão por parte da equipa de Milton Keynes tem sido comparada com o que fez a Mercedes na temporada de 2014, quando Nico Rosberg e Lewis Hamilton estavam numa luta à parte aos comandos do W05.

Os responsáveis da Mercedes, e até Hamilton, têm vindo a dizer que em nenhuma altura os seus monolugares foram tão dominantes como é o caso do RB19. No entanto, Paddy Lowe, antigo diretor técnico em Brackley, veio novamente a público afirmar que em 2014 a Mercedes foi mais dominante do que qualquer equipa na história da Fórmula 1.

Já em 2021 o antigo responsável da Mercedes tinha afirmado que a equipa tinha escondido a verdadeira margem que os separava dos adversários no primeiro ano das unidades de energia híbridas na disciplina. Agora, no canal de YouTube do Formel1.de, Lowe reforçou essa ideia. “Acho que nenhuma outra equipa teve tanta vantagem. Em 2014, a situação era tal que podíamos definir que vantagem precisávamos num determinado dia. E continuou assim por algumas corridas ao longo da temporada”, disse o antigo responsável da Mercedes, acrescentando que: “Não sei porque fazem tanto segredo, de qualquer forma todos suspeitavam. Em 2014 a nossa liderança era tão grande que geralmente não utilizamos toda a potência do motor. Para ser honesto, isso foi extraordinário na história da Fórmula 1”.

As palavras de Paddy Lowe contrariam aquilo que Lewis Hamilton disse recentemente, após um novo 1-2 da Red Bull. “Mesmo quando éramos rápidos, não éramos assim tão rápidos”, disse o piloto da Mercedes.