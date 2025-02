F1,Nico Hülkenberg: “Ansioso pelo desafio e curioso para ver o que o tempo trará”

Nico Hülkenberg vai liderar a equipa Audi-Sauber em 2025, marcando um novo capítulo significativo na sua carreira na Fórmula 1.

Depois de duas épocas na Haas, o piloto alemão de 36 anos irá orientar a Sauber na transição para a equipa de trabalho da Audi em 2026. Hülkenberg vê isto como um desafio de liderança único, diferente do seu anterior papel na Renault, e orgulha-se de representar o construtor alemão.

“Estou realmente ansioso pelo desafio e curioso para ver o que o tempo trará. Estamos a receber muitos reforços, muitas pessoas capazes estão a juntar-se à equipa”, afirmou. “Neste momento, ainda há muito trabalho a fazer, mas 2026 será um ano de recomeço para todos, com as alterações ao regulamento. É uma folha de papel em branco para todos, o que oferece grandes oportunidades a todos os concorrentes.”

Com os reforços e as alterações regulamentares em 2026, Hülkenberg acredita que há grandes oportunidades pela frente. A sua carreira tem sido marcada pela resiliência, incluindo uma pausa de três anos como piloto de reserva antes de regressar em força com a Haas em 2023. Hülkenberg atribui o seu sucesso contínuo ao seu desempenho em pista e a uma mentalidade renovada.

“Tem sido uma viagem divertida e positiva, mas acho que não esperava nem pensava que isto fosse acontecer”, afirmou. “Acho que o regresso funcionou e valeu a pena. A forma como tudo aconteceu – a pausa, os três anos de paragem – foi muito positiva e revigorante para mim pessoalmente. Voltar e sentir-me muito feliz onde estou, com o que faço, com a equipa e com tudo o resto, é o que importa. Acho que se deve principalmente ao desempenho em pista, que é obviamente o mais importante”, acrescentou.