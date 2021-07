F1,Mick Schumacher: “décimas aqui e ali para podermos estar mais perto” | AutoSport

Foram 3 corridas consecutivas, nada fáceis para nenhuma equipa do paddock. É um mês fora de casa, com pilotos, engenheiros e mecânicos a viverem quase 24 horas juntos. Numa equipa mais pequena, como é o caso da Haas, nota-se mais. Mas foi esta vivência, que segundo Mick Schumacher, o ajudou a “crescer”. Para o regresso, em Silverstone, o piloto tem de tirar algumas décimas, para poder andar mais na frente, como pretende.

“Penso que todos nós crescemos e aprendemos, obviamente, com cada fim-de-semana de corridas. Para mim pessoalmente, sinto que tenho vindo a crescer cada vez mais com a equipa e poder passar o tempo com a equipa é realmente bom. Obviamente, que não foi fácil, mas mesmo assim, temos de estar na luta no início da corrida. Tivemos uma boa partida e sim, quero dizer, temos de aceitar o resultado e isso é um ponto positivo. Mas mesmo assim agora, vamos analisar tudo e vamos encontrar algumas décimas aqui e ali para podermos estar mais perto.”