F1,Max Verstappen confiante nos novos pneus da Pirelli: “uma pequena melhoria” | AutoSport

Max Verstappen tem esperança que os monolugares de 2023 sofram menos subviragem graças aos novos pneus da Pirelli para esta época. Sendo público que o piloto neerlandês prefere carros com uma frente mais forte, o RB19 pode começar a época ao contrário do que aconteceu com o seu antecessor. O RB18 foi o oposto no início da temporada de 2022, devido ao excesso de peso e à última geração de pneus da Pirelli, que favorecia a subviragem, algo que foi trabalhado ao longo do ano pela equipa para ajudar o seu piloto.

“O grande problema do ano passado não foram os pneus em particular, foi o peso do carro”, explicou o bicampeão do mundo após a apresentação da Red Bull em Nova Iorque. “Estava muito pesado e isso leva a um comportamento lento na frente. Basicamente, quando começamos tirar peso, o carro ficou mais ágil e rápido”.

Verstappen salientou que “com os novos pneus da Pirelli, acho que são uma pequena melhoria. É claro que só os testamos em Abu Dhabi até agora e temos que fazer isso em outras pistas também para ver se funcionam em todos os sítios. Cada asfalto e cada condição de pista, especialmente o clima, tem um grande impacto, mas estou confiante de que tudo correrá bem”.

Apesar da confiança do piloto da Red Bull, o diretor técnico da Alfa Romeo alertou, após o teste no ano passado, que as diferenças entre os pneus de 2022 e de 2023 eram subtis.