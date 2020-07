F1:Lewis Hamilton repsondeu a Mario Andretti e Jackie Stewart

Depois de Mario Andretti e Jackie Stewart terem questionado o recente ativismo de Lewis Hamilton, Lewis Hamilton respondeu-lhes no Instagram: “Isto é dececionante mas infelizmente uma realidade que algumas das gerações mais antigas que ainda hoje têm voz, não conseguem sair do seu próprio caminho e reconhecer que existe um problema. Isto é pura ignorância, mas isso não me impedirá de continuar a insistir na mudança. Nunca é tarde demais para aprender e espero que este homem por quem sempre tive respeito possa dedicar tempo a educar-se a si próprio”, acrescentou Hamilton.

Quanto ao tricampeão mundial Sir Jackie Stewart, disse recentemente sobre a campanha anti-racismo: “Não creio que haja um problema tão grande como possa parecer”: “Mais uma vez, outro”, respondeu Hamilton. “Apenas dececionante”.