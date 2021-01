F1,Jaime Alguersuari: “Não percebo a regras do jogo agora”

Jaime Alguersuari foi um dos produtos da Academia Red Bull que subiu à F1 mas que não singrou na categoria máxima do desporto motorizado. O agora DJ falou sobre a F1 atual, que diz não compreender.

Para o espanhol é incompreensível que pilotos com talento tenham de pagar para correr e que outros tenham os seus pais como donos das equipas. Apesar disso olha para trás sem mágoa e mostra-se grato à Red Bull:

“Devo tudo à Red Bull”, explicou ele numa entrevista à Marca. “Sem essa ajuda, nunca teria chegado a F1. O que aconteceu depois é o que é, temos de aceitar e virar a página”.

“Já não o contemplo o regresso a F1. Já não pertenço à F1, longe disso. A competição tem mudado muito desde então e cada vez mais. Não é para mim. Não compreendo as regras do jogo, porque não compreendo como os bons pilotos têm de pagar para correr. Tudo mudou muito. Não contemplo que haja pais de pilotos que sejam donos de equipas. Os valores do desporto não são o que eu compreendi. Não faz mal, não é um drama. Basta olhar para o lado para ser feliz. Há muitos pilotos que fazem as suas carreiras noutras categorias e são felizes no final, todos tentam encontrar o seu lugar”.