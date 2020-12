F1, Guenther Steiner: “Pietro Fittipaldi fez um bom trabalho”

A Haas está numa situação complicada com a entrada do jovem Nikita Mazepin envolta em polémica. Guenther Steiner elogiou Pietro Fittipaldi, jovem que pilotou o carro da equipa nas duas últimas provas do ano.

Mazepin conseguiu em poucas semanas estar nas boas do mundo pelos piores motivos. Depois de ter assinado contrato com a Haas o piloto russo teve atitudes dentro e fora de pista que motivaram um coro de críticas cada vez mais forte. A Haas está agora numa situação complicada e se por um lado vê os milhões da entrada de Mazepin, por outro entende que a imagem do piloto está irremediavelmente comprometida e seria preciso muito tempo com excelentes prestações para que essa imagem se dilua.

No entanto Steiner elogiou os feitos de Pietro nas duas primeiras corridas pela equipa:

“Ele fez um bom trabalho. Ele manteve-se fora de problemas”, Steiner é citado por Autosport.com. “O seu ritmo na corrida estava cada vez melhor, penso que ele só precisava de o afinar melhor o carro a sua medida. Penso que sabe que ele não conduziu um carro de corrida durante oito ou nove meses, por isso é difícil. Por isso acho que ele mostrou que é capaz de o fazer, que pode fazer um bom trabalho”.

Do seu lado, Pietro quer manter-se na F1 mas procura outras opções para competir, estando certamente atento à situação naquela que tem sido a sua equipa nos últimos dois anos e meio.