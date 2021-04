F1,George Russell: “A minha relação com Lewis Hamilton mantém-se igual”

Surgiu um rumor no paddock da F1 que afirmava que Lewis Hamilton não falava com George Russell, devido à possibilidade do jovem piloto britânico lhe roubar o lugar na Mercedes. Russell negou essas afirmações.

Para o piloto da Williams, a situação não merece comentário e mantém-se igual ao que era anteriormente:

“A questão que me foi feita foi a seguinte: falaste com Lewis depois do Bahrein?. Não, não falámos, como não falaríamos depois de qualquer outra corrida. Estamos a correr um contra o outro. Se nos víssemos no paddock, falaríamos. Vimo-nos este ano, cumprimentamo-nos, o mesmo que tem sido desde 2019 e no ano passado antes do Grande Prémio do Bahrain. A minha relação com Lewis é a mesma tal como acontece com outros pilotos e para mim está tudo bem”, acrescentou ele. “Portanto, não há ressentimentos e não há problemas entre mim e Lewis”.

Recordando a corrida do ano passado em Imola, que para Russell acabou mais cedo com um erro grave, o britânico admitiu: “Cometi o que é provavelmente o maior erro da minha carreira. É uma pista onde, se cometemos um erro, estamos fora. Mas é assim que as corridas devem ser! Vou tentar corrigir o meu erro do ano passado com um bom resultado este fim-de-semana. Imola é um circuito fantástico. É muito rápido é preciso um grande compromisso. Também tem muito caráter, o que não acontece por vezes em pistas mais recentes. Estou muito contente por a pista estar de volta ao calendário desta época”.