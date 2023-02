F1:”devemos ser livres para dizer o que quisermos”, diz Pérez sobre controlo da FIA | AutoSport

É mais uma opinião contrária à alteração do Código Desportivo Internacional da FIA, que resulta diretamente na proibição da “elaboração e exibição de declarações ou comentários políticos, religiosos e pessoais, nomeadamente em violação do princípio geral de neutralidade promovido pela FIA”.

Sergio Pérez quebrou o silêncio sobre a matéria, como deverão fazer mais pilotos de Fórmula 1 nas próximas semanas, e tal como Valtteri Bottas, mostrou-se contra a decisão da FIA em controlar o que pode ou não ser dito.

Após a apresentação da Red Bull, o piloto mexicano abordou o tema e começou por dizer que “não o discutimos com a GPDA [Associação de Pilotos de Grandes Prémios], mas é algo com que não nos sentimos à vontade porque queremos ser nós próprios e queremos ser capazes de nos expressar da forma que quisermos”. Pérez salientou que “todos nós temos opiniões diferentes, crenças diferentes. Eu entendo o lado político, mas todos nós devemos ser livres para dizer o que quisermos. Nem quero pensar que eles serão capazes de controlar o que se pode ou não. Para mim isso não é correto. Mas vamos discutir isso”.

Sergio Pérez levantou a possibilidade deste tema ser discutido entre os pilotos da GDPA, mas, tal como aconteceu com a crise do míssil na Arábia Saudita, será que isso pode alterar a vontade da entidade federativa?

Foto: FIA / Getty Images / Red Bull Content Pool