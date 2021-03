F1,Corridas Sprint: Equipas a favor, pilotos nem por isso

O modelo para as corridas sprint de qualificação está ainda a ser ultimado mas há já uma tendência clara… as equipas estão a favor, e os pilotos torcem um pouco o nariz.

A maioria dos responsáveis das equipas já se mostrou a favor do novo formato proposto:

Uma sessão de qualificação para a corrida de sprint seria realizada no lugar da habitual segunda sessão de treinos livres na sexta-feira. A corrida sprint realizar-se-ia no sábado, com um terço da distância do grande prémio, e ofereceria pontos para os oito primeiros classificados, ao mesmo tempo que fixava a grelha para o domingo.

O Grande Prémio do Canadá, Itália e Brasil poderão ser os eventos de 2021 em que este formato será testado.

Mattia Binotto afirmou que a Ferrari está aberta à mudança embora se deva ver com atenção os pormenores:

“Acreditamos que a mudança para corridas mais espetaculares e eventualmente imprevisíveis será ótima”, disse Binotto. “Somos pró-ativos nas discussões. Apoiamos uma mudança se ela atingir de alguma forma a meta e o objetivo que acabei de mencionar”

“Do lado da McLaren, apoiamos essa discussão”, disse o diretor da equipa Andreas Seidl. “Como comunicamos no ano passado, quando pensamos em diferentes formatos, não queremos alterar artificialmente a ordem como, por exemplo, a grelha invertida. Este não é o caso nas discussões que estamos a ter neste momento. Foi por isso que apoiamos a ideia”

Christian Horner disse sobre o assunto : “Seria fácil para nós rejeitar tudo. Mas se nunca se tenta nada, nunca se sabe se funciona. Não devemos ter medo de experimentar. Se não trouxer o sucesso que desejamos, podemos sempre recuar. Algumas das corridas são aborrecidas. Abu Dhabi [corrida final de 2020] foi ótimo para nós, mas provavelmente bastante monótono para os espectadores.“

O diretor da equipa Williams, Simon Roberts, revelou que a Fórmula 1 e as equipas ainda não chegaram a acordo sobre uma série de questões chave incluindo os pontos atribuídos nessa corrida.

Avaliando a questão dos pontos, disse Roberts: “A situação dos pontos para as corridas de sprint é um dos parâmetros chave que precisam de ser acordados. Há prós e contras. Há algumas ideias muito, muito boas em cima da mesa.”

Quanto aos pilotos na generalidade parecem não ver a mudança com bons olhos. Daniel Ricciardo não quer que este formato de alguma forma dilua a importância da vitória ao domingo:

“Penso que, em última análise, se os melhores pilotos e as melhores equipas ainda estão a sair por cima, e não é manipulado ou artificial, por assim dizer, então tenho menos medo disso. A competição é o que mais adoro, e adoraria fazer mais corridas e menos treinos. Provavelmente esta ideia vai mais de encontro ao que eu quero, mas penso que uma vitória em F1 deve ter o mesmo significado. Não quero que o peso de uma vitória de dilua algo passe a ser inferior ao que deveria. Se trouxerem outra corrida durante um fim-de-semana, desde que tenha o mesmo valor, então acho que estou certamente mais aberto a isso”.

“Mais corridas nem sempre é bom”, disse Max Verstappen. “Gosto do formato atual. O mais importante é que temos bons carros com os quais se pode lutar na pista e que há mais equipas a lutar pela vitória. Portanto, não precisamos de corridas sprint.”

“Não gosto”, disse Sebastian Vettel ″. Porque uma pré-final para uma final? Qual é o objetivo disso? Do meu ponto de vista não faz sentido”.