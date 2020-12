F1,Charles Leclerc: “Fui mais consistente”

Charles Leclerc considerou que o ano de 2020 foi melhor que 2019 em termos da performance pessoal.

O piloto monegasco conquistou dois pódios e embora muito mais longe dos lugares da frente, considerou que esta época foi mais positiva a nível pessoal.

Questionado pelo Il Giornale se, apesar dos resultados inferiores, 2020 tinha sido realmente uma época melhor para ele do que 2019, Leclerc respondeu: “Muito, muito melhor do que no ano passado porque este ano perdi muito menos oportunidades do que no ano passado. Foi um ano muito difícil porque o carro não teve o desempenho que esperávamos, mas fui muito mais consistente e mais frequentemente consegui dar 100%.“

“A agressividade que me custou o pódio na Turquia e me levou ao acidente na segunda corrida no Bahrein foi também o que me permitiu durante a época obter resultados e marcar muitos pontos quando realmente não esperávamos”.

A gestão de pneus é a área da sua pilotagem onde sente que fez a maior melhoria.

“Este foi precisamente o grande passo que dei”, explicou ele. “Também aprendi a ser paciente. No início do ano eu queria tudo imediatamente porque estava a tentar a todo o custo recuperar os desempenhos do ano anterior”.