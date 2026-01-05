F1: Zhou Guanyu será piloto de reserva da Cadillac

Zhou Guanyu vai manter-se como piloto de reserva em 2026, agora ao serviço da Cadillac Formula 1 Team, depois de ter sido anunciada a sua saída da Ferrari.

Zhou chegou a ser apontado como candidato a um lugar de piloto titular na época de estreia da Cadillac, beneficiando da ligação ao diretor de equipa Graeme Lowden através da sua equipa de gestão. No entanto, a estrutura norte-americana optou por Sergio Pérez e Valtteri Bottas como pilotos regulares para 2026, relegando Zhou para funções de apoio.

O piloto chinês regressou à Ferrari depois de ter sido dispensado pela Sauber ao fim de três temporadas. Zhou fez história ao tornar-se, em 2022, o primeiro piloto chinês a competir na Fórmula 1. A Cadillac já tinha igualmente anunciado Colton Herta como piloto de testes, estando o norte-americano a competir na Fórmula 2 depois de deixar a IndyCar, com o objetivo de somar os pontos necessários para a superlicença.

Zhou Guanyu destacou a ambição do novo projeto:

“A equipa é um dos maiores e mais entusiasmantes novos projetos que o desporto alguma vez viu. Trabalhei com o Graeme e com o Valtteri durante muitos anos em diferentes contextos, por isso juntar-me à equipa é como regressar a uma família. Tendo experiência recente em pista e no desenvolvimento dos carros fora dela, sei que posso acrescentar um enorme valor à Cadillac Formula 1 Team e estou ansioso por apoiá-los da melhor forma possível.”

Graeme Lowden justificou a escolha do piloto chinês:

“O nosso processo para selecionar um piloto de reserva foi tão rigoroso como a procura dos pilotos titulares. Queríamos alguém com experiência recente de condução em Fórmula 1, disposto a trabalhar arduamente em equipa e que compreendesse os desafios do desenvolvimento do carro ao longo da época. O Zhou corresponde perfeitamente a esse perfil. Será um grande trunfo para nós em 2026 e esperamos que seja uma parte integrante da nossa equipa.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA