F1: Zhou Guanyu quer situação contratual resolvida até ao final do verão | AutoSport

Zhou Guanyu tem contrato assinado com a Sauber apenas até ao final da corrente temporada e pretende ter a situação resolvida ainda no verão, salientando que deseja manter-se como piloto da estrutura suíça para enfrentar a próxima época, já sem a designação e patrocínio da Alfa Romeo.

O piloto chinês tem um ‘adversário’ interno para o lugar de piloto principal da equipa. Théo Pourchaire, piloto júnior da estrutura, lidera a classificação da Fórmula 2 e tem esperança em ingressar na Fórmula 1 a curto prazo, mas Zhou diz não estar tão preocupado com esta situação como estava no ano passado.

“Quero ter uma imagem clara antes do fim do verão, isso é certo, e temos de ver o que se pode fazer para que fique tudo resolvido”, disse Zhou ao Motorsport.com. “O meu empresário está a discutir com a equipa, por isso temos esperar. Por esta altura no ano passado, estava mais preocupado do que agora, porque sinto que a equipa está bastante satisfeita com o meu trabalho”. O primeiro piloto chinês na Fórmula 1 diz estar “razoavelmente feliz com o cenário” que tem à sua frente, além de gostar das pessoas com que tem vindo a trabalhar na Sauber e por isso, quer continuar na equipa suíça.

Zhou quer melhorar na segunda metade da temporada em termos de resultados, porque de “resto tenho estado muito mais forte” do que em 2022, acrescentando sentir que começou a época com um desempenho semelhante a Valtteri Bottas, a referência que tem dentro da equipa. “A minha prioridade é tentar ficar. Ao fim de dois anos, sinto que estou bem integrado na equipa”, concluiu Zhou Guanyu.

