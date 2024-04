F1: Zhou Guanyu procura contrato de longa duração e explora “todas as opções”

Audi deverá ter peso na tomada de decisão sobre o pilotos que farão dupla na Sauber na próxima temporada, antes da entrada oficial da marca alemã na Fórmula 1. Tanto Valtteri Bottas como Zhou Guanyu lutam por manter o seu posto para o próximo ano, mas o piloto chinês deixou claro que gostaria de ter um contrato de longa duração, depois de três anos em que só teve contratos de um ano.

“Não é uma necessidade absoluta, mas será definitivamente a minha prioridade conseguir um contrato de longa duração. Isso é certo”, disse Zhou, que tem tido os mesmos desafios contratuais que experimentou Bottas no período da Mercedes.

“Agora só tenho de me concentrar no meu trabalho. E penso que Greame [Lowdon], o meu empresário, vai iniciar as conversações agora. E é evidente que há muitos pilotos que não terão contrato no final da época, pelo que é preciso começar a analisar todas as opções”, acrescentou Zhou. “Obviamente que gostaria de ficar aqui, especialmente quando a Audi vier, mas também estou aberto a todas as outras opções porque, para mim, trata-se de ver o que é melhor para o meu futuro. Gostaria de ter um contrato mais longo. Penso que depois de três anos com um contrato de um ano, vai ajudar-me muito a adaptar-me à equipa”.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA