F1, Zhou Guanyu: Pontuar foi importante por causa “de tudo o que enfrentei” | AutoSport

Zhou Guanyu iniciou a sua carreira na Fórmula 1 com um ponto conquistado na prova inaugural da época no Bahrein. O primeiro piloto chinês na disciplina refere que este ponto na sua primeira corrida na F1 foi muito importante pelas dúvidas que foram levantadas durante a pausa de inverno pela sua contratação. Muitos criticaram a contratação do piloto pela Alfa Romeo, afirmando ser apenas pelo alto patrocínio que trouxe para a equipa e que foi uma manobra de marketing da própria Fórmula 1, por isso revestiu-se de uma importância maior a conquista do primeiro ponto, retirando pressão ao piloto para o resto da época.

“Foi muito importante devido a todas as coisas que enfrentei durante as férias de inverno”, disse Zhou ao Motorsport.com. “Quando fui anunciado, muitas pessoas que não me conheciam tentaram julgar-me com base na minha nacionalidade. Não foi a coisa mais agradável quando se está a lutar pelo nosso sonho, mas depois fiquei tão grato por ter a minha primeira corrida e somar um ponto, que tirou pressão de mim. Responder em pista significou muito para mim, porque depois estas pessoas começaram a mudar de opinião. Começaram a compreender-me, a conhecer-me mais”. O piloto chinês salientou ainda, que quando foi anunciada a sua renovação com a equipa para 2023, as reações à notícia foram muito diferentes das anteriores.

Para Zhou, o GP do Canadá, quando terminou no oitavo posto da classificação depois de algumas corridas menos bem conseguidas, serviu para medir o seu progresso feito na Fórmula 1. “Canadá é uma pista difícil. É como um circuito citadino, sem espaço para erros ou escapatórias, por causa dos muros”, afirmou o piloto. “Também mostrou que foi um momento de viragem em termos de progresso e também como resultado, visto que conquistei após três ou quatro abandonos consecutivos”, concluiu.