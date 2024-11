F1: Zhou Guanyu poderá ser piloto de reserva da Ferrari

Guanyu Zhou, atualmente piloto da Audi-Sauber, considera um papel de piloto de reserva na Fórmula 1 para 2025, com a Ferrari a surgir como o destino provável, segundo o Corriere della Sera. Zhou admitiu que as opções de reserva estão em cima da mesa, descrevendo-as como “não muito más”. Esta mudança marcaria um regresso à Ferrari para Zhou, que já fez parte da sua Academia de Pilotos.

Se Zhou assumir esse papel, especula-se que ele também poderia correr na Fórmula E. Quaisquer conflitos de agenda entre a F1 e a Fórmula E provavelmente veriam Antonio Giovinazzi, atualmente um piloto do Campeonato Mundial de Endurance, entrando como reserva da Ferrari na F1. Esta flexibilidade alinha-se com o interesse de Zhou em manter um calendário de corridas competitivo fora da Fórmula 1.

A Ferrari tem uma vaga para um piloto de reserva com Oliver Bearman confirmado para correr pela Haas em 2025. No entanto, a Ferrari nega oficialmente os rumores sobre Zhou, apesar do alinhamento das circunstâncias.

Para além disso, Robert Shwartzman, o atual piloto de reserva da Ferrari, deixará as suas funções na F1 no próximo ano, ao fazer a transição para a IndyCar com a Prema. Isto deixa a Ferrari à procura de um novo piloto de reserva para a temporada de 2025, alimentando ainda mais a especulação sobre a potencial mudança de Zhou.