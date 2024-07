F1: Zhou Guanyu pode rumar à Alpine… com ‘ajuda’ da Geely

Na sequência de todas as voltas e reviravoltas da Silly Season, Zhou Guanyu arrisca-se fortemente a ficar sem lugar, mas há um dado muito importante que pode ser determinante para a manutenção do piloto chinês na grelha da F1.

Zhou Guanyu não está a fazer nada de especial em pista que justifique manter-se, mas como sempre o dinheiro pode falar mais alto e o primeiro piloto chinês a tempo inteiro da F1 não deve ficar com a atual equipa, a Sauber, que irá ser Audi em 2026, já que de acordo com a Motorsport Magazin, poderá rumar à Alpine, marca do grupo Renault, que recentemente anunciou um acordo de joint-venture com o construtor automóvel chinês Geely, e pode ser este construtor chinês a ‘bater a nota’ e a garantir que Zhou se mantém na F1, e logo com a Alpine, curiosamente com quem já esteve, na academia de jovens pilotos quando competiu na Fórmula 2.

O piloto chinês é embaixador da Geely, e esta pode ser decisiva no seu futuro na F1.

Resta saber se para a Alpine é mais importante esta situação ou a questão desportiva, pois ter dois pilotos como Esteban Ocon e Pierre Gasly é bem diferente de lá ter num dos lugares, Zhou Guany.

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino