F1: Zhou Guanyu merece o novo contrato com a Alfa Romeo? (Sondagem) | AutoSport

Zhou Guanyu foi confirmado na Alfa Romeo para a época 2023. O piloto chinês de 23 anos assegurou assim a vaga no Grande Circo para a próxima temporada, vendo reconhecido o seu trabalho. Os números de Zhou podem parecer curtos, com apenas seis pontos conquistados, contra os 46 do seu colega de equipa Valtteri Bottas, com somente três corridas no top 10. Mas a opinião geral é que Zhou está a fazer uma boa primeira época, olhando às dificuldades que a Alfa Romeo tem apresentado ao nível da fiabilidade e mais recentemente da competitividade. Os responsáveis da equipa estão aparentemente satisfeitos e a permanência de Zhou não surpreendeu.

A Alfa Romeo pareceu sempre querer manter Zhou na equipa e os rumores de entrada de outros pilotos (Daniel Ricciardo está livre) nunca surgiram, o que era um sinal de que Zhou tinha o lugar assegurado. O que queremos saber hoje é se os leitores do AutoSport concordam com a decisão da Alfa Romeo? A equipa fez bem em manter Zhou? Deveria a equipa ter optado por outro piloto? Diga-nos a sua opinião.

A carregar…