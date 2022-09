F1: Zhou Guanyu merece o novo contrato com a Alfa Romeo? (Sondagem – Resultados) | AutoSport

Zhou Guanyu foi confirmado na Alfa Romeo para a época 2023. O piloto chinês de 23 anos assegurou assim a vaga no Grande Circo para a próxima temporada, vendo reconhecido o seu trabalho. Os números de Zhou podem parecer curtos, com apenas seis pontos conquistados, contra os 46 do seu colega de equipa Valtteri Bottas, com somente três corridas no top 10. Mas a opinião geral é que Zhou está a fazer uma boa primeira época, olhando às dificuldades que a Alfa Romeo tem apresentado ao nível da fiabilidade e mais recentemente da competitividade. Os responsáveis da equipa estão aparentemente satisfeitos e a permanência de Zhou não surpreendeu.

A Alfa Romeo pareceu sempre querer manter Zhou na equipa e os rumores de entrada de outros pilotos (Daniel Ricciardo está livre) nunca surgiram, o que era um sinal de que Zhou tinha o lugar assegurado.

Segundo os resultados da votação, a grande maioria acredita que Zhou fez o suficiente para se manter na Alfa Romeo. 55% dos votos mostram que mais de metade dos leitores que votaram acreditam no valor do chinês e que a renovação foi uma boa decisão. 19.2% dos leitores que votaram acreditam que apesar da boa época, a Alfa Romeo podia ter apostado num piloto melhor, 13.3% acreditam que Zhou apenas se mantém por ser piloto pagante e 12.5% não viram o suficiente do piloto para se manter na F1.

VOX POP

Pity



Para estreante, não tem estado mal. Se olharmos para o abismo entre ele e Bottas em termos pontuais, pode-se pensar que ele tem sido um desastre, mas não é o caso. Quando o carro permite, faz umas corridas bastante razoáveis, pelo que merece um segundo ano na F1.

917/30



Tendo sido crítico da sua entrada na F1 confesso que tenho gostado de ver a sua postura e evolução, pelo que, acho merecido mais um ano de contrato.

Cágado1



No início do ano disse que não lhe bastava chegar aos pontos para se conseguir manter na F1, precisava de andar perto do Bottas e batê-lo por vezes. Acho que o tem conseguido sem dúvida, portanto merece totalmente continuar.

Agora a grande questão que se põe é quanto ao ano que vem. A fasquia vai estar mais alta e vamos ver se ele a consegue superar. Não lhe bastará bater às vezes o Bottas, vai ter de estar regularmente ao seu nível e batê-lo várias vezes. Espero que não siga a evolução da F2, em que no 2º ano tropeçou, depois de um primeiro ano muito prometedor. A observar com atenção.