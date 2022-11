F1: Zhou Guanyu espera encurtar a diferença para Bottas em 2023 | AutoSport

O único piloto estreante a tempo inteiro em 2022, Zhou Guanyu terminou a época com seis pontos e com uma bela ultrapassagem na última corrida, em Abu Dhabi, que demonstra bem o progresso efetuado pelo primeiro piloto chinês na Fórmula 1.

A Alfa Romeo apresentou bons desempenhos na primeira metade da época, resultado de um carro rápido e mais leve do que todos os outros monolugares, apesar de problemas de demonstrar problemas de fiabilidade. Nessa altura da época, Valtteri Bottas aproveitou e somou 46 pontos (de um total de 49 em toda a época) até ao Grande Prémio do Canadá, a nona ronda da F1, enquanto Zhou ia habituando-se à competição rainha do automobilismo, tendo somado 5 pontos até ao mesmo Grande Prémio. A partir desse momento do ano, os adversários da Alfa Romeo foram melhorando os seus carros com as atualizações introduzidas e compreendendo melhor a nova geração de monolugares, enquanto a equipa suíça não investiu tanto no desenvolvimento e foi ficando para trás, numa altura em que Zhou tinha progredido bastante, apesar dos resultado não o espelharem. Isso dá esperança ao piloto em conseguir ter um bom desempenho em 2023, logo a partir do primeiro Grande Prémio.

“Já disse antes, foi pena que no início do ano me faltasse um pouco de experiência, mas o carro era super competitivo. Agora, não fomos tão fortes como no início do ano. Definitivamente tenho vindo a melhorar e ainda há muito por mostrar. Espero que no próximo ano tenha uma temporada muito mais estável”, explicou Zhou Guanyu em declarações ao Racefans.net.

O piloto chinês acredita ter melhorado “especialmente em ritmo de qualificação, dei um bom passo em frente em comparação com as primeiras oito corridas”, tendo inclusivamente recuperado de alguma diferença para o seu experiente companheiro de equipa. “Tivemos alguns bons momentos e estivemos mais próximos. Portanto, isso é realmente bom para motivar a equipa” para a próxima época.

Fruto de um bom ambiente dentro da equipa e da forma como ambos os pilotos encararam a época, Zhou e Bottas tiveram uma boa relação, com o finlandês a ser muito importante no progresso do piloto chinês, revelou o próprio. “Com os seus dados pude aprender muito e também me deu muitos conselhos que têm sido super importantes e úteis”, disse Zhou. ”Os pilotos deram-se bem, é claro que a equipa criou uma atmosfera incrível para trabalhar com ambos os pilotos nas diferentes fases da sua carreira. Por isso, não sei como têm sido os outros no passado na Sauber, mas estou realmente a gostar do meu tempo aqui. E, comigo e com Valtteri juntos, tem sido espantoso”, concluiu.