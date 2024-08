F1, Zhou Guanyu desvaloriza rumores sobre a influência do apoio financeiro sobre o seu futuro

Apesar de Zhou enfrentar uma forte concorrência por um lugar na Alpine com Jack Doohan como um natural candidato a companheiro de equipa de Pierre Gasly, o piloto chinês poderá ter aí uma saída para o seu futuro no mundial da FIA .

“Em primeiro lugar, há muitos rumores estúpidos nos órgãos de comunicação social”, afirmou Zhou, acrescentando que teve apenas um contacto com uma equipa que tinha “acabado de anunciar a saída do piloto” e surgiram rumores “apenas com a quantidade de dinheiro do patrocinador que eu poderia trazer para a mesa. Quem me dera ter isso, talvez possa investir em conjunto na Sauber e tirar partido disso. Há muitos rumores desse lado [da comunicação social], o que é bastante engraçado de ver, mas, por outro lado, é um pouco desrespeitoso dizer isso.”

Zhou Guanyu rejeitou as recentes especulações sobre o apoio financeiro do patrocinador que o acompanha na Fórmula 1, afirmando serem rumores que não correspondem à verdade e que chegam a desrespeitar a sua carreira.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI