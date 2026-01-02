F1: Zhou Guanyu de saída da Ferrari
A Ferrari confirmou a saída de Zhou Guanyu após apenas uma temporada como piloto de reserva, função que assumiu em 2025 depois da chegada de Lewis Hamilton a Maranello. O chinês deixa assim a estrutura italiana sem que esteja ainda definido quem o irá substituir nesse papel na próxima época.
Zhou chegou à Ferrari no início de 2025, depois de três anos na Sauber e de uma temporada de 2024 particularmente fraca, em que somou apenas quatro pontos em 24 fins de semana de Grande Prémio. Nesse novo enquadramento, ficou responsável por apoiar Hamilton e Charles Leclerc, estando de prevenção para qualquer ausência e contribuindo para o desenvolvimento do SF‑25 no simulador.
O fim da ligação foi anunciado pela equipa através de publicações nas redes sociais, onde a Ferrari agradeceu o empenho e o contributo do piloto. Zhou, por seu lado, também recorreu às redes sociais para agradecer a confiança ao longo da época e deixar em aberto o seu futuro competitivo, limitando‑se a prometer um “até já” para 2026.
Thank you for everything this year @ZhouGuanyu24 👊 pic.twitter.com/382arkyhfk
— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 2, 2026
