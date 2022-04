F1: Zhou Guanyu com nota positiva nas primeiras corridas | AutoSport

Zhou Guanyu está a ter um começo de ano positivo. As primeiras corridas na F1 são sempre complicadas para um estreante, mas Zhou está a mostrar qualidade.

É verdade que, depois do primeiro ponto marcado na primeira corrida do ano, as duas provas seguintes de Zhou na Alfa foram discretas. Não se tem falado muito do piloto chinês mas isso é um aspeto positivo. Zhou não tem errado, não tem dado despesa à equipa e tem mostrado um ritmo interessante. Ficou em 11º nas duas corridas após a sua estreia. Valtteri Bottas já pontuou por duas vezes e está claramente acima de Zhou, mas nesta fase, tudo o que não fosse este cenário seria estranho.

Assim, Zhou continua com uma abordagem talvez ainda cautelosa, mas a ideal nesta fase. Não tem dado trabalho extra à equipa, os erros têm sido poucos e vai acumulando quilómetros, o que nesta primeira fase de ambientação a uma nova realidade, é o melhor que pode fazer.

Zhou entrou com o rótulo de piloto pagante, como se isso fosse logo sinal de falta de qualidade. Zhou já mostrou qualidade nas categorias de iniciação e, apesar de não ser o talento mais entusiasmante da sua geração, é um piloto com potencial para o futuro. A ausência de grandes erros é a prova disso. Passo a passo, Zhou vai crescendo e para já, sem grandes pontos negativos contra ele.