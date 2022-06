F1, Zhou Guanyu: “Ainda não tenho futuro definido” | AutoSport

Zhou Guanyu começou muito bem a época, terminando no top 10 logo na sua corrida de estreia. Desde então tem ficado sempre fora dos pontos e, apesar de não cometer grandes erros, também não tem deslumbrado. O chinês sabe que o seu futuro é ainda indefinido mas pretende manter-se calmo e não pensar em demasia no que pode ou não acontecer:

“Ainda é o início desta temporada, por isso ainda não tenho planos para o futuro e ainda não sei qual é o plano”, disse ele. “Claro que tem sido bastante para cima e para baixo, mas no geral sinto-me muito feliz por estar aqui”. E sinto que ainda há muitas corridas para eu desenvolver a minha capacidade na Fórmula 1. Se tudo correr como planeado, não vejo razão para me preocupar demasiado com o que está para vir no plano do próximo ano”.