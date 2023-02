F1, Zhou Guanyu: “A expectativa para este ano é definitivamente maior” | AutoSport

Zhou Guanyu vai para a sua segunda época na F1 e depois de uma primeira temporada positiva, o piloto chinês pretende manter a evolução.

Numa primeira época em que a Alfa Romeo nem sempre lhe deu um carro fiável e por isso capaz de chegar aos pontos, Zhou terminou três corridas no top 10 e amealhou seis pontos, muito pouco face aos 49 pontos de Valtteri Bottas. Mas as prestações do jovem piloto foram positivas e por isso mereceu nova oportunidade, que quer aproveitar para fazer melhor:

“Estou feliz por ver finalmente o C43 ser revelado depois de todo o trabalho de bastidores que tem sido feito nos últimos meses; penso que temos um novo design bonito para 2023, e estou ansioso por conduzir o carro em Barcelona nos próximos dias, antes de começar a época com os testes de inverno no Bahrein. No ano passado, a equipa fez-me sentir em casa desde o início, acolhendo-me e dando-me tempo para aprender e melhorar. A expectativa para este ano é definitivamente maior, e vou levar toda a experiência da minha época principiante até 2023. Estou entusiasmado com o que está para vir, e estou totalmente pronto para atacar”.