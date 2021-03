F1: Zandvoort prepara-se casa cheia

O regresso da F1 a Zandvoort estava agendado para 2020, mas a pandemia adiou os planos. Os responsáveis da pista esperam poder receber este ano a competição com as bancadas a receberem os fervorosos fãs.

O “exército laranja” respondeu em força quando os bilhetes foram colocados à venda para a prova holandesa da F1, o regresso do Grande Circo à mítica pista de Zandvoort. Mas a COVID 19 tramou os planos da organização que não aceitou fazer a prova com as bancadas vazias, apostando em 2021 como o ano do regresso. Os organizadores estão a trabalhar com vista a terem as bancadas cheias, admitindo no entanto que não sabem quantas pessoas serão permitidas na prova agendada para 5 de setembro.

O chefe do circuito Robert van Overdijk espera um evento tão normal quanto possível em 2021.“O ano passado tivemos realmente dificuldades, pelo que tivemos de tomar certas medidas”, disse ele à Ziggo Sport. “O calendário para esta época dá-nos esperança. Por isso estamos a preparar-nos para a corrida como se 105.000 pessoas viessem ao circuito todos os dias. De momento não sabemos quantos espectadores serão permitidos, mas temos de estar prontos para uma casa cheia. De uma forma ou de outra, o grande prémio terá lugar“, acrescentou van Overdijk.