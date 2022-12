F1: Zandvoort mantém-se no calendário até 2025 | AutoSport

A F1 e os responsáveis acordaram a extensão do acordo entre as duas partes, o que significa que teremos o GP dos Países Baixos até 2025.

Com a entrada em cena de Max Verstappen, a popularidade da F1 subiu muito nos Países Baixos e o regresso a Zandvoort em 2021 foi um sucesso, apenas superado pelo evento de 2022 em que as bancadas se encheram de fãs entusiastas para ver a F1 e, em especial, Verstappen.

Com o sucesso do evento e a popularidade do desporto naquela região, a renovação do contrato era quase uma inevitabilidade, olhando também a que os bilhetes para o próximo ano já esgotaram.

“O Grande Prémio neerlandês estabeleceu-se rapidamente no calendário como um favorito dos fãs, trazendo uma energia incrível e uma grande experiência de fãs todos os anos”, disse o CEO da F1 Stefano Domenicali. “Os eventos esgotados nos últimos dois anos elevaram a fasquia em termos de organização, entretenimento, e sustentabilidade, e estamos encantados por alargar a nossa relação com eles”.

O antigo piloto de F1 Jan Lammers, agora diretor-desportivo no Grande Prémio dos Países Baixos, disse que o evento continuará a ser o “derradeiro festival de corridas”:

“Queremos que o mundo volte a experimentar como nós organizamos um evento. É único estarmos no calendário com cidades mundiais como Las Vegas, Mónaco, e São Paulo. Como dizemos internamente, estamos ‘prontos para amanhã’. Precisamos e queremos fazer o evento F1 do futuro, que não é necessariamente maior, mas melhor, mais envolvente, mais inovador, mais sustentável, e mais inclusivo”.