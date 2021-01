F1: Zandvoort mantém confiança que receberá público

Os carros ainda não foram para a pista em 2021 e já temos muitas interrogações a surgirem no calendário desta época. Mas os responsáveis de Zandvoort mantêm a confiança.

Austrália deverá ver a primeira prova do ano ser adiada, e o calendário poderá sofrer várias alterações com a situação da pandemia a evoluir de forma negativa. Apesar disso, Jan Lammers, responsável da prova, continua confiante de que Zandvoort acolherá a Fórmula 1 com os espectadores em Setembro.

“A probabilidade é que, até lá, as restrições se tenham tornado menos severas e possamos correr com um público”, disse ao jornal De Telegraaf.

Este nova vaga de COVID 19 está motivar rumores de cancelamentos e entradas de última hora, com Portugal a voltar a ganhar força para receber uma prova do Grande Circo.