F1: Zandvoort e Max Verstappen perdem patrocinador neerlandês | AutoSport

A cadeia de supermercados neerlandesa Jumbo deixará de patrocinar Max Verstappen e o Grande Prémio de F1 dos Países Baixos a partir do próximo ano, confirmou o novo diretor executivo Ton van Veen.

O nome da cadeia de supermercados tem estado envolvido no meio do processo criminal que inclui o antigo CEO Frits van Eerd, acusado de crimes financeiros naquele território. Apesar do novo responsável não confirmar que o fim da parceria com o piloto de Fórmula 1 e a prova neerlandesa esteja relacionada com o caso, admitiu ao jornal Algemeen Dagblad que o retalhista investe “mais de 20 milhões de euros em patrocínios desportivos todos os anos, mas só posso gastar cada euro uma vez. Não podemos devolver ao cliente o dinheiro que vai para o Max, nem aplicá-lo na sustentabilidade ou na saúde”.

O responsável anunciou também que a parceria com a equipa de ciclismo Jumbo-Visma também vai terminar.