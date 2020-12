F1, Zak Brown: “Williams tem de investir muito”

A Williams vai começar uma nova era, pela primeira vez sem a família que deu o nome à equipa no leme. Há muito a melhorar e Zak Brown falou do que é preciso para a equipa voltar aos bons tempos.

Dinheiro. É o que faz o mundo girar e é o que dá competitividade às equipas. Para Brown, a única forma da Williams evoluir mais é investir:

“Eles são uma grande equipa”, disse Brown, citado pelo Motorsport.com, sobre a Williams. “Eles terão de investir muito dinheiro. Eles estão em desvantagem nas receitas por terminar em 10º lugar no Campeonato e não parecem ter muito patrocínio. Eles têm as pessoas, o know-how, a habilidade. Eles só precisam dos recursos. Portanto, vai levar algum tempo, mas penso que deram um grande passo este ano. Apesar de não terem marcado um ponto, estavam certamente em condições de o fazer um par de vezes. Não há razão para não continuarem, mas terão de investir na equipa porque me parece que não têm o mesmo nível de receitas que nós temos. Como sabemos na Fórmula 1, é preciso dinheiro para ir depressa, por isso só precisam de continuar a usar o seu livro de cheques”.