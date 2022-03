F1: Zak Brown vê semelhanças entre Lewis Hamilton e Lando Norris | AutoSport

A qualidade de Lando Norris é agora indiscutível e a grande maioria vê nele um potencial campeão. Zak Brown é um dos principais “fãs” de Norris, tendo uma fé inabalável nas capacidades do seu piloto, que já acompanha há muitos anos.

Para Brown, Norris tem argumentos que fazem dele um potencial campeão do mundo e vê semelhanças entre ele e Lewis Hamilton:

“Sempre achei que ele era um potencial campeão”, disse Brown ao Standard Sport. “Ele é muito rápido e raramente comete erros. Tomemos Lewis como exemplo, ele é extremamente inteligente. Vejam como Lewis atuou na Arábia Saudita. Foi uma pilotagem tão altamente inteligente, aliada à sua velocidade. Ele evitou três ou quatro acidentes. Foi a sua experiência e inteligência a falar mais alto, ao não deixar que as emoções tomassem conta dele. Ele parece pilotar com um plano e uma missão. Lando faz a mesma coisa. Nunca vi o Lando a deixar que as emoções tomem conta dele num carro de corrida.”

Norris é agora um piloto mais agressivo nas lutas com outros pilotos, o que antes não acontecia. Brown incentivou o jovem piloto a fazê-lo e o chefe da McLaren está satisfeito por ver o seu piloto a ser mais afoito, mas dentro dos limites:

“Ele é mais agressivo mas fá-lo da maneira correta”, acrescentou Brown. “Há por aí alguns pilotos que tendem a ultrapassar o limite quando estão a forçar o andamento e não vimos ainda o Lando a fazer nenhuma parvoíce”.