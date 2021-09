F1: Zak Brown terá de pagar a aposta | AutoSport

Zak Brown festejou muito a dobradinha da McLaren, um momento importante para o americano, que está a reerguer a McLaren. Terá agora de pagar a aposta que fez com Daniel Ricciardo.

Brown tem instituído na equipa uma postura positiva, que tem promovido um ambiente de trabalho agradável e é muito frequente ver sorrisos rasgados nos homens e mulheres vestidos de laranja papaia. A história das apostas de Ricciardo ganharam força na Renault e depois de ter assinado com a McLaren, Brown propôs uma aposta que Ricciardo não poderia recusar.

Evitando as agulhas das tatuagens (lembrando a aposta ganha a Cyril Abiteboul que concordou fazer uma tatuagem se Ricciardo fosse ao pódio pela Renault) Brown apostou que deixaria Ricciardo conduzir o carro do seu ídolo, Dale Earnhardt, sete vezes campeão da NASCAR Cup Series. A escolha do número 3 por parte de Ricciardo vem exatamente de Earnhardt que usava esse número. Brown, com uma fabulosa coleção de carros de corrida, tem o Chevrolet de Earnhardt e conhecendo a paixão de Ricciardo, disse que se o australiano fosse ao pódio, teria a oportunidade de conduzir a mítica máquina. Ora Ricciardo não fez por menos e venceu, pelo que a aposta terá de ser paga. No vídeo em que Brown propõe a aposta a Ricciardo, Brown admitiu que um “shoey” seria um presente bom o suficiente por parte de Ricciardo, algo que já foi feito. Mas pela reação nas redes sociais não deverá ser algo que custe muito a Brown, que para motivar Ricciardo no sábado, colocou nas redes sociais imagens do carro de Earnhardt a ser “preparado”. Afinal Ricciardo vai ter mais motivos para sorrir.