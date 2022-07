F1, Zak Brown: “Somos muito sérios em relação às pessoas que colocamos no nosso carro” | AutoSport

Zak Brown afirmou de forma muito clara que os pilotos que estão a testar com a McLaren são opções para o futuro. Com Colton Herta a ter testado em Portimão, com Alex Palou também contratado à poucos dias para ser piloto de testes da F1, além do teste de Pato O´Ward no final da época passada, a McLaren tem dado palco a jovens pilotos. Brown olha para todos eles como potenciais candidatos e referiu Herta como uma possibilidade, reconhecendo no entanto que o facto de ser americano não lhe dá muita vantagem:

“Somos muito sérios em relação às pessoas que colocamos no nosso carro de Fórmula 1. O facto de ele ser americano é ótimo, mas nós olhamos para o desempenho. A nacionalidade está na lista, mas nunca selecionaremos um piloto apenas por razões comerciais. O primeiro portão a passar é: achamos que este piloto é um potencial campeão, capaz de ganhar um Grande Prémio? E se a resposta a isso for sim, então continuamos. Se por acaso forem britânicos, porque somos uma equipa britânica, ou americana, porque esse é um mercado importante, ou da Ásia, porque esse é um mercado importante, é uma espécie de bónus comercial. Mas acima de tudo, estamos aqui para ganhar corridas – é isso que os nossos parceiros querem. E sim, ele [Herta] tem sido impressionante na IndyCar. Ele foi colega de equipa do Lando [Norris] não há muito tempo na Europa, por isso a nossa ideia é dar-lhe uma oportunidade e ver do que ele é feito”.