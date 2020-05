F1, Zak Brown: “Se fosse o responsável da Renault, colocava o Alonso no carro”

O CEO da McLaren Racing, Zak Brown, disse à Sky Sports F1 que a Renault deveria assinar com Fernando Alonso. Alonso venceu os dois títulos de campeão do mundo, em 2005 e 2006, com a Renault. Com a saída de Daniel Ricciardo para a McLaren, Alonso tem sido muito falado para o lugar do australiano na Renault em 2021.

Brown trabalhou com Alonso na Fórmula 1, na McLaren, até à saída do espanhol em 2018, tal como na IndyCar, mais propriamente em Indianapolis 500.

“Falei com ele no outro dia, e ele estava a espreitar. Acho que ele está indeciso. Se eu fosse responsável o pela Renault, colocava-o no carro. É um grande nome, é rápido e tem dois campeonatos do mundo. Da perspetiva da Renault, acho que não há muito em que pensar”.