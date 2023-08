F1, Zak Brown: “Se a Red Bull tivesse dois Sergio Pérez, o campeonato estaria em aberto” | AutoSport

Há alguns dias, demos conta da opinião de Juan Pablo Montoya que disse de forma clara que, apesar de todo o talento de Max Verstappen, o elemento diferenciador nesta caminhada dominante da Red Bull é o carro. Zak Brown tem uma opinião ligeiramente diferente.

Para o CEO da McLaren, Verstappen está em grande forma e é quem faz a diferença neste campeonato que parece estar já decidido. Brown afirmou mesmo que se não fosse Verstappen, este campeonato estaria em aberto:

“Por muito que a Red Bull esteja a matar toda a gente neste momento… é realmente o Max que está a matar toda a gente neste momento”, disse Brown. “A combinação Max e Red Bull é imbatível neste momento e Max e a equipa não estão a cometer erros. Se tivessem dois Sergios no carro, com todo o respeito, este campeonato estaria em aberto. Portanto, está a acontecer algo muito especial com o Max e a Red Bull. Se tirássemos o Max da equação e déssemos uma vitória a quem acabou em segundo lugar, seria um campeonato bastante competitivo e emocionante”, acrescentou Brown. “Nós tivemos um segundo, a Aston teve um segundo, a Ferrari teve um segundo, a Mercedes teve um segundo, o Sergio teve um segundo. Cinco equipas teriam ganho uma corrida este ano. Assim que todos nós alcançarmos a Red Bull, acho que essa será a situação da Fórmula Um.”