F1: Zak Brown satisfeito com motor Mercedes, mas considera outras opções | AutoSport

Como demos conta antes, e segundo os relatos da publicação The Race, a McLaren e a Honda terão iniciado conversações para uma possível reedição da parceria que tão bons resultados deu nos anos 80/90, e tão maus resultados deu no início da era híbrida da Fórmula 1, depois da confirmação da inscrição dos nipónicos como fornecedores de unidades motrizes para o próximo ciclo regulamentar 2026-2030. Apesar da FIA confirmar a inscrição da Honda, estes não terão necessariamente de fornecer motores para qualquer equipa, mas não faz muito sentido estarem interessados nisso e não chegarem a acordo com uma ou mais equipas da grelha.

Uma das equipas atuais, e sem pensar que podem existir mais equipas na grelha da Fórmula 1 em 2026, seria a McLaren, até porque a Mercedes AMG High Performance Powertrains, o atual fornecedor da equipa de Woking, quererá ter menos equipas clientes.

Embora Zak Brown, CEO da McLaren, tenha admitido que a equipa está satisfeita com a parceria com a Mercedes, admitiu que a poderia considerar outras opções para 2026.

“Estamos muito felizes com a Mercedes”, disse Brown. “Temos algum tempo para decidir o que queremos fazer em 2026, penso que é muito bom para a Fórmula 1 ter fabricantes a entrar no desporto. […] É certamente algo que Andrea [Stella] e eu iremos a rever a seu tempo; não estamos com muita pressa e estamos muito contentes com a Mercedes, por isso veremos como as coisas se desenrolam no próximo ano, antes de tomarmos uma decisão”.

A Honda ficou sem o seu parceiro para 2026, a Red Bull, que anunciou recentemente uma parceria com a Ford. A Honda vai continuar a fornecer unidades motrizes à Red Bull até 2025, mas começa agora a olhar para outras possibilidades, uma vez que já mostrou interesse em manter-se na F1