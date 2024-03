F1: Zak Brown renova contrato com a McLaren | AutoSport

O processo de revitalização foi iniciado por Andreas Seidl antes de sua partida para a Sauber no início de 2023, com Andrea Stella assumindo a liderança desde então.

Desde que se juntou à McLaren em 2016 como diretor executivo do McLaren Technology Group, Zak Brown desempenhou um papel crucial no crescimento e desenvolvimento contínuo da equipa. Assumindo o cargo de CEO em abril de 2018, Brown liderou a equipa durante um período de expansão significativa, especialmente no que diz respeito às operações de corrida. Uma das áreas principais sob seu controlo é a equipa de Fórmula 1, que tem passado por um período de crescimento substancial nos últimos anos. Isso incluiu investimentos num novo túnel de vento e simulador, ambos inaugurados no ano passado, além de uma nova estrutura técnica.

“Estou entusiasmado por continuar a liderar a McLaren Racing e por fazer parte de uma equipa com tanta história”, disse Brown após a confirmação da equipa de Woking. “É um privilégio trabalhar ao lado de homens e mulheres talentosos nas diferentes séries de corrida da McLaren Racing. Juntos, continuaremos a ultrapassar os limites do desporto motorizado e a lutar pelo melhor desempenho dentro e fora da pista”.

Zak Brown, diretor executivo da McLaren, assinou a renovação de contrato de longo prazo para permanecer à frente da estrutura até, pelo menos, 2030. Essa notícia é mais um momento significativo para a McLaren, destacando o compromisso contínuo de Brown com a equipa e oferecendo uma visão do futuro nas competições onde está presente.

