F1: Zak Brown reconhece que McLaren não começará época no topo

Zak Brown admite que a McLaren não parte como referência absoluta no arranque da nova era regulamentar da Fórmula 1. O CEO da equipa britânica considera que o equilíbrio no topo será evidente desde as primeiras corridas.

A temporada de 2026 marca uma profunda alteração técnica, com mudanças significativas nas unidades motrizes e na aerodinâmica. Após os testes no Bahrein, as equipas continuam a explorar o potencial dos novos monolugares, antecipando um ano marcado por forte evolução ao longo do campeonato.

Brown reconhece que a McLaren construiu uma base sólida, mas aponta Ferrari e Mercedes como particularmente competitivas nesta fase inicial, sublinhando também que a Red Bull poderá ainda não ter mostrado todo o seu desempenho.

Zak Brown afirmou aos jornalistas, incluindo o RacingNews365:

“Construímos um bom carro e estaremos no grupo dos quatro da frente. Não penso que estejamos na frente desse grupo. Vai ser uma temporada longa, com muito desenvolvimento. Ainda estamos a aprender, mas penso que temos um ponto de partida muito bom. Os vermelhos e os prateados parecem muito fortes. E não creio que já tenhamos visto tudo da Red Bull, mas estamos claramente entre os quatro primeiros”.