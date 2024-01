F1: Zak Brown quis “dar o mínimo de informação” sobre contrato de Norris | AutoSport

A McLaren preferiu não divulgar os detalhes do novo contrato com Lando Norris, pela primeira vez desde 2019, ocultando ao máximo a informação do novo acordo com o britânico, confirmou Zak Brown. No entanto, é possível que Norris se mantenha como piloto da equipa de Woking até, pelo menos, ao final de 2027 e há quem sugira que possa também existir uma cláusula associada ao desempenho após a introdução dos novos regulamentos na temporada de 2026.

Seguindo o exemplo da Ferrari com a confirmação da renovação de contrato de Charles Leclerc, também a McLaren não anunciou a duração do vínculo com Lando Norris. Se surgiram dúvidas sobre os detalhes do acordo do monegasco, o mesmo sucedeu com Norris.

Na altura do anúncio, a McLaren fez saber que se tratava de um contrato plurianual. Em declarações ao Auto Motor und Sport, Zak Brown sublinhou que “a Ferrari também não disse quanto tempo Charles Leclerc vai ficar”, acrescentando o diretor executivo que a intenção foi “dar aos nossos adversários o mínimo de informação possível”.

Somando à especulação sobre a possível cláusula de rescisão associada ao desempenho, após a introdução dos novos regulamentos das unidades motrizes em 2026, que terá sido redigida no contrato de Norris, a publicação alemã assegura que o piloto britânico se manterá na estrutura pelo menos até 2027.

Lando Norris realçou o papel que a McLaren tem na sua carreira e acredita poder lutar por outros objetivos no futuro aos comandos dos carros desta mesma equipa, aquela que sente acarinhado e que, apesar de todos os argumentos das estruturas adversárias, o consegue ainda cativar a permanecer. O britânico admitiu que teve algumas “discussões” com equipas rivais, mas ao renovar, quis terminar com toda a especulação que existia sobre o seu futuro.