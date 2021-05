F1, Zak Brown: ” Questão de tempo até Hamilton e Verstappen terem um acidente” | AutoSport

A rivalidade entre Lewis Hamilton e Max Verstappen irá certamente aumentar ao longo da época e os confrontos em pista deverão tornar-se cada vez mais intensos. Para Zak Brown é apenas uma questão de tempo até que os dois pilotos tenham um incidente:

“Penso que é apenas uma questão de tempo até que ambos estejam determinados a não desistir na curva um e nenhum deles sair de lá”, disse Brown à BBC. “As rivalidades são ótimas no desporto e com eles os dois a fazê-lo, esperemos que em algum momento isso nos crie alguma oportunidade”.

Brown também partilhou a sua opinião sobre cada piloto , dizendo que a experiência de Hamilton lhe dá uma ligeira vantagem.

“É uma grande rivalidade”, afirmou Brown. “Acho que Max fez com que Lewis subisse o nível, não que ele precisasse muito de o fazer, pois ele está definitivamente no topo da sua forma. É evidente que Lewis é um piloto muito inteligente. Podemos vê-lo ali à espera de atacar no momento certo. Ele não está muito ansioso e essa é a sua experiência a falar mais alto”.