F1: Zak Brown quer que os seus pilotos se desafiem um ao outro | AutoSport

Zak Brown voltou a elogiar os seus dois pilotos apesar do atribulado que mais um início de temporada tem sido para a McLaren. O responsável da equipa de Woking afirmou que Lando Norris e Oscar Piastri são capazes de “puxar” um pelo outro, colocando-os quase ao mesmo nível em termos de performance.

Ainda antes da temporada ter começado, e as dores de cabeça da equipa com o desempenho do MCL60 em pista, Brown já tinha deixado rasgados elogios a Norris e Piastri, afirmando que o britânico “está a ficar cada vez melhor” e o estreante australiano “vai ser um piloto sensacional”. Numa outra ocasião posterior, o CEO da McLaren salientou que Piastri deveria ser tão rápido quanto Norris e que tivesse “algumas oportunidades de o bater e vice-versa”.

Com a McLaren em quinto lugar com apenas 12 pontos conquistado na terceira prova do ano, o mesmo em que celebram os 60 anos da sua fundação, Zak Brown insiste que “o que queremos ter… é dois pilotos que se desafiem um ao outro. E penso que as primeiras indicações são que Oscar vai estar ao mesmo ritmo que Lando, e os dois vão desafiar-se um ao outro com firmeza”. No entanto, o responsável da equipa sugere que cabe aos outros membros da estrutura fazerem de tudo para dar aos pilotos um carro capaz de lutar na classificação.

Brown está confiante que “quando olho para a lista de coisas de que se precisa ter numa equipa vencedora, ter dois pilotos capazes de vencer é criticamente importante e penso que já os temos”.