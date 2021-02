F1: Zak Brown quer limite para salário dos pilotos

A F1 procura tornar-se economicamente viável e sustentável a médio prazo e já começou a operar mudanças nesse sentido com a implementação de um limite orçamental. Mas Zak Brown quer também um limite para o salário dos pilotos.

A F1 pretende implementar um limite para os salários dos pilotos que se fixaria nos 30 milhões de dólares por equipa a serem divididos pelos dois pilotos, como as equipas acharem conveniente. Brown é a favor desta ideia:

“Penso que todos os chefes de equipa apoiaram a introdução de um limite salarial para os pilotos”, disse o chefe da McLaren.” A Fórmula 1 precisava, e está a mudar, o seu perfil financeiro para tornar estas equipas de corrida sustentáveis. achei que os pilotos deveriam ter entrado no limite orçamental, logo à partida. Penso que há duas formas diferentes de encarar a questão. Pode-se fazer o que agora foi proposto e ter um limite máximo de 30 milhões de dólares e decidir como se quer gastar isso entre os seus dois pilotos. Mas gostaria ter visto os pilotos no limite salarial imposto, seja qual for esse limite salarial, sendo aumentado para depois dar flexibilidade à equipa sobre como querem gastar o dinheiro”.