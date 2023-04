F1: Zak Brown quer enfrentar Toto Wolff… num ringue de Boxe” | AutoSport

É uma proposta inusitada… Zak Brown desafiou Toto Wolff para um combate de boxe. O CEO da McLaren gosta de apimentar o espetáculo, mas esta proposta vai um pouco para lá disso.

Brown, que também desafio Christian Horner para uma corrida, disse que no GP de Las Vegas seria boa ideia fazer um combate de boxe com Toto Wolff:

“Estávamos a falar de correr com o Christian em Silverstone, porque eu costumava correr contra ele [na Fórmula 3 britânica nos anos 90]”, disse Brown à Sky F1 depois do Grande Prémio da Austrália. “E falei com o Toto sobre isso, vamos ver se ele está disposto a isso. Quando formos a Vegas, por que é que Vegas é conhecida? Pequeno combate de boxe? Estou pronto!”

Se Brown está pronto… nós também estamos para ver esse combate.