F1: Zak Brown quer dar condições para Lando Norris conquistar título mundial | AutoSport

Zak Brown quer dar a Lando Norris um carro que permita ao piloto britânico discutir vitórias e o incentive à conquista do título mundial de pilotos de Fórmula 1. Esta é única forma que o diretor executivo da McLaren diz ter para conseguir persuadir Norris a manter-se na equipa após o seu contrato terminar.

Lando Norris é visto por grande parte do paddock como um piloto capaz de lutar por títulos, mas não tem tido condições para isso na McLaren. Esteve perto de vencer a sua primeira corrida na Fórmula 1 na Rússia em 2021, logo após a vitória de Daniel Ricciardo e o duplo pódio da equipa em Monza, mas pagou caro pela sua decisão em manter-se em pista com pneus slicks quando começou a chover. Depois disso, nunca mais teve uma oportunidade para lutar pela vitória.

Dois inícios de temporada complicados para a McLaren, podem não oferecer muita segurança a um dos pilotos mais cobiçados do pelotão, por isso, Zak Brown diz que é importante para a equipa manter Norris. A recente melhoria no desempenho do MCL60 “foi muito importante para todos nós. Isso mostra que somos capazes [de subir na classificação]”, disse Brown à ESPN, acrescentando que Lando Norris “adora a McLaren, tem sido a sua família, por isso não tenho dúvidas de que a sua primeira escolha é ganhar um Campeonato do Mundo com a McLaren”.

O responsável máximo da equipa de Woking esclareceu que “o melhor que temos a fazer” para manter Norris na equipa, é demonstrar-lhe que são uma equipa capaz de melhorar a sua performance. “Não se trata de o cortejar ou não, trata-se de lhe dar um carro onde ele possa olhar-se ao espelho e dizer ‘acho que posso ganhar um Campeonato do Mundo com esta equipa’”, sublinhou Brown.

A McLaren tem trabalhado na atualização das suas infraestruturas de apoio à equipa de F1, como o novo túnel de vento que em breve vai começar a trabalhar. E em 2026, com todas as mudanças planeadas para a disciplina, Zak Brown considera que “não haverá desculpas” para uma melhor classificação da McLaren.

Foto: Martin Trenkler