F1: Zak Brown quer comissários a tempo inteiro e pagos

O CEO da McLaren, Zak Brown, sugeriu que as equipas de Fórmula 1 deveriam ajudar a financiar comissários a tempo inteiro para melhorar as decisões no desporto. Atualmente, os comissários da F1 não são remunerados e trabalham em part time, o que Brown considera não ser o ideal para tomar decisões críticas num desporto multimilionário.

A questão ganhou atenção após o afastamento de Johnny Herbert como comissário de pista devido ao seu trabalho nos media, que a FIA considerou um conflito de interesses. Christian Horner, da Red Bull, apoiou a decisão e concordou que a F1 precisa de comissários de pista profissionais.

Brown argumentou que os comissários a tempo inteiro permitiriam decisões mais coerente e justas. Propôs que se todas as equipas contribuíssem financeiramente, não seria um encargo significativo, mas beneficiaria muito o desporto.

“Ter comissários em em part time e não remunerados num desporto multimilionário onde tudo está em jogo para tomar a decisão certa… Não acho que iremos ter sucesso se não tivermos comissários a tempo inteiro”, disse Brown à Autosport Business Exchange em Londres. “Os indivíduos são bons, mas o regulamento é demasiado restritivo. Gostaria que déssemos um passo atrás, que o tornássemos mais flexível. Ter comissários a tempo inteiro que possam decidir de forma mais objetiva”.

“No que diz respeito ao pagamento dos comissários, isto será provavelmente impopular entre os meus colegas, mas fico contente se a McLaren e todas as equipas contribuírem”, acrescentou. “É muito importante para o desporto. Não pode ser assim tão caro se todos contribuírem. Não vai dar cabo das contas”.

“O que eu não sei é qual é a relação contratual entre a FIA e a Fórmula 1 no que diz respeito ao nível de expectativas em matéria de comissariado. Mas, no final do dia, o acordo diz que os comissários a tempo parcial não são pagos. Em qualquer negócio, se quisermos mudar algo, temos que pagar por isso”, disse ele. “Portanto, se tivermos que pagar por isso, não acho que será uma quantia significativa.”